Dg Novara: "Trattativa lunga perché abbiamo fatto le cose per bene. Ora ds e allenatore"

Il nuovo direttore generale del Novara Roberto Civitarese ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com del progetto appena iniziato con il passaggio del club nelle mani di Pavinati: “Non parlerei di trattativa estenuante perché quando si vogliono fare le cose in maniera seria serve tempo per valutare tutto. La vecchia proprietà aveva necessità di capire con chi aveva a che fare, mentre da parte nostra invece c'era la necessità di verificare tutte le situazioni contabili del club. Siamo entrati nel calcio perché c'è un progetto di rilancio, questo è il quinto settore produttivo del nostro paese nonostante la crisi e nasconde delle opportunità interessanti. Bisogna avere dei progetti che vadano nella giusta direzione, non è limitato ai venti nomi della rosa, ma bisogna fare un ragionamento più ampio partendo dal settore giovanile. - continua Civitarese parlando dei prossimi passi - Il primo passo sarà quello di scendere il direttore sportivo, poi la guida tecnica e lo staff. A cascata sarà valutata la rosa, una rosa comunque dal punto di vista tecnico decisamente interessante e gli innesti che verranno fatti saranno per alzare il livello tecnico nella logica dei budget che la società metterà a disposizione".