Il gol di sabato non è valso la vittoria, ma ha mosso la classifica, e non solo quella di squadra: il personale score di Andrea Magrassi, infatti, ha raggiunto la doppia cifra, sono 10 le reti messe a segno dal classe '93. Cosa mai accaduta negli anni del professionismo (in D si registrano per lui 18 gol con la maglia del Matelica, nella stagione 2017-2018).

Perno dell'attacco del Pontedera, il giocatore ha commentato questo felice momento ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Se a settembre ti avessero detto che avresti centrato quota 10 gol, cosa avresti risposto?

"La consapevolezza nei miei mezzi la ho, non si dice mai prima dell'inizio di un campionato ma sapevo che quello della doppia cifra era un traguardo che potevo raggiungere, già l'anno scorso: c'erano molte partite da giocare al momento dello stop, e io ero già a quota 7. Però è normale che delle parole non si ha certezza finché non si concretizzano in fatti, e non ero neppure partito benissimo, ma le certezze non sono mai crollate, ho sempre avuto la forza mentale per reggere l'urto".

Un momento iniziale altalenante, lo hai detto te: quale è stato il "segreto" per non perdere certezze?

"Intanto, come ho detto prima, la consapevolezza nei miei mezzi. Purtroppo spesso non si considera una cosa fondamentale, ovvero che questo campionato è figlio di un torneo che ci ha obbligati a sei mesi di stop, e per chi come me fa del ruolo una cosa fisica è stato duro: è uno stop di cui poi si risente, e non solo a livello individuale, ma anche nell'economia di squadra. Però io ho sempre lavorato duro, e qua ho avuto la fiducia di tutti, nessuno mi ha mai messo pressioni".

Quattro gare al termine: dove può arrivare il Pontedera?

"Siamo ora in una posizione di classifica che ci consente di lottare con altre sei formazioni per tre posti nei playoff: ripetersi ogni anno non è mai facile, ma ci giocheremo le nostre chances, con la consapevolezza che soprattutto le ultime tre gare avranno un peso specifico diverso, sarà sempre come affrontare la capolista. Quando sei in fondo che ti giochi un obiettivo i punti pesano il doppio. E' chiaro che centrare gli spareggi sarebbe un bel traguardo, anche a conferma della stabilità del club e dell'operato del Dg Giovannini, che ogni anno allestisce rose giovani non sbagliando mai gli innesti, sono tutti ragazzi mentalmente pronti al professionismo, ma è giusto anche sottolineare che ci siamo salvati con 10 giornate di anticipo: può esser la normalità, ma è comunque un primo obiettivo".

Andrea Magrassi, invece, dove vuole arrivare?

"Le 10 reti che volevo le ho ottenute, la salvezza con la squadra pure, ora sarà un rush finale da vivere con spensieratezza, senza porsi limiti od obiettivi particolari: non dobbiamo avere pressioni di alcun genere. Quello che verrà non sarà in più, ma abbiamo la serenità giusta per sapere che qualcosa ancora possiamo farlo".