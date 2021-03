Evacuo fa festa, 200 gol in carriera tra i professionisti

Giornata da ricordare per Felice Evacuo. L'attaccante, ripartito con entusiasmo da Catanzaro dopo la retrocessione e il beffardo fallimento del Trapani, ha segnato contro il Bari il duecentesimo gol della sua carriera (172 in serie C e 28 in B ) tra i professionisti. Una soddisfazione enorme per un professionista esemplare ma anche per una società che gli ha dato fiducia. Ma Evacuo non ha nessuna intenzione di fermarsi qui...