Feralpisalò, Pasini sul mercato: "De Lucia verso la B. Partiranno anche altri sei calciatori"

Non solo una nota al prossimo mister (Stefano Vecchi). Nella lunga intervista rilasciata a BresciaOggi, il presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini ha parlato anche del mercato: "Avrei voluto confermare tutti, per i risultati raggiunti e la qualità del gioco espresso. Ma è giusto effettuare dei ritocchi. In linea di massima, resteranno i difensori Legati, Bacchetti e Brogni. Il direttore sportivo Magoni è convinto di poter trattenere anche l’altro terzino dell’Atalanta, Bergonzi, che ha avuto un rendimento strepitoso. Partiranno Farabegoli, Rizzo, Iotti e Giani. Abbiamo fatto di tutto per trattenere De Lucia, ma la serie B lo chiama (come anticipato ieri, su di lui c'è il Brescia, ndr), e lui lo considera come un treno che potrebbe non passare più. Probabilmente cercheremo un giovane, con a fianco Liverani che per noi è una autentica garanzia. Petrucci se ne andrà: vuole essere utilizzato più spesso. Gavioli tornerà all’Inter per fine prestito".