focus Serie C, top 11 dei playoff nazionali: illusoria magia di Kabashi, Ronaldo salva il Padova

vedi letture

Sono andate in scena le gare di ritorno del 2° turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Questi i risultati (in grassetto le squadre qualificate alla Final Four)

Catanzaro – Albinoleffe 0-1

Sudtirol - Avellino 1-0

Alessandria – FeralpiSalò 1-0

Padova – Renate 1-3

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-5-2:

De Lucia (FeralpiSalò): decisivo su Chiariello ed Arrighini, se la FeralpiSalò resta in partita fino alla fine lo deve principalmente al suo portiere.

Ciancio (Avellino): ingaggia un duello interessantissimo con Casiraghi, per quasi 90 minuti riesce a fermarlo con disinvoltura. Prova ampiamente sufficiente.

Canestrelli:(Albinoleffe): difensori decisivi in questi spareggi promozione. All’andata segnò il collega Mondonico, stavolta tocca a lui prendersi le luci della ribalta grazie ad una gara perfetta. Curiale e Carlini sono tanta roba per la categoria, ma la loro esperienza va a sbattere contro un autentico muro.

Parodi (Alessandria): pesca l’assist di giornata e consente ad Arrighini di sbloccare lo 0-0. E’ forse la miglior prestazione stagionale.

Rizzo (Avellino): partita di grande sostanza per l’esterno biancoverde che, pur con un doppio vantaggio da difendere, non ha mai rinunciato ad attaccare mostrandosi prezioso in entrambe le fasi.

Ronaldo (Padova): nei momenti di maggiore difficoltà ci si aggrappa alle giocate dei più forti e il brasiliano è un lusso per la categoria. Due volte smarca Chiricò con lanci di altissimo livello, a otto minuti dalla fine pesca il jolly di sinistro assicurando una qualificazione decisamente più sofferta del previsto.

Kabashi (Renate): segna il gol forse più bello degli spareggi promozione, un missile da 30 metri che toglie la ragnatela dall’incrocio dei pali.

Gelli (Albinoleffe): i seriani mettono la freccia a 6 minuti dalla fine, quando uno degli elementi più rappresentativi indovina la punizione perfetta e consente di alimentare il sogno serie B.

Tito (Avellino): prestazione di livello per un calciatore protagonista dalla prima all’ultima gara. Una crescita costante che lo ha reso un titolare inamovibile anche nel corso degli spareggi promozione.

Giovinco (Renate): il suo gol, frutto d’astuzia e scaltrezza, non è bastato per coronare un’impresa che sarebbe rimasta nella storia della Lega Pro. Sin dai primi minuti manda in tilt la retroguardia del Padova ed è bravissimo a soffiare il pallone al disattento Dini realizzando uno 0-3 clamoroso…ma momentaneo.

Arrighini (Alessandria): il colpo di testa? La specialità della casa. Sfrutta un grande assist di Parodi e beffa il portiere con una traiettoria semplicemente perfetta. Encomiabile il suo lavoro oscuro al servizio dei compagni.