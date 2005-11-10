Ufficiale Folgore Caratese, colpo a centrocampo: preso Giuseppe Mazzaglia

La Folgore Caratese ha ufficializzato l'acquisto di Giuseppe Mazzaglia. Il centrocampista classe 2006 ha firmato un contratto fino al 2028.

La Folgore Caratese rinforza il centrocampo con un giovane di prospettiva. Il club ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo di Giuseppe Mazzaglia, classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Como e reduce dall'esperienza in Serie D con il Piacenza, dove nella scorsa stagione ha collezionato 28 presenze, un gol e tre assist.

Giuseppe Mazzaglia alla Folgore Caratese, la nota del club

La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2028, di Giuseppe Mazzaglia.

Centrocampista classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile del Como, club con cui ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2024.

Dopo essersi messo in mostra con la formazione Primavera, contribuendo alla qualificazione ai playoff del campionato Primavera 2 con 30 presenze, 4 gol e 9 assist, ha vissuto la sua prima esperienza tra i grandi, nella scorsa stagione, con la maglia del Piacenza dove ha collezionato 28 presenze, 1 gol e 3 assist in Serie D.