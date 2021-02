Gubbio, Fedato: "Gruppo forte e mister di valore. I presupposti per fare bene ci sono"

Conferenza stampa di metà settimana in casa Gubbio, con Francesco Fedato che ha parlato alla stampa: "Adesso sto molto meglio di quando sono arrivato, ormai 10 giorni fa, abbiamo avuto una settimana con tre partite, quindi è da ora che mi sto allenando con i compagni: devo trovare la forma migliore, mi serve ancora un pochino di tempo e partite ma il mister mi ha integrato subito bene con il gruppo, mi ha fatto sentire importante. Sono qui con grande voglia e motivazione, purtroppo a Caserta era andata male più che altro per un discorso di infortuni che mi hanno limitato molto, non vedo l'ora di riprendermi completamente per dare a pieno il mio contributo. Ringrazio il Ds e il mister per la chiamata, a Torrente gli devo molto per il passato, ora sono qui e devo dimostrare in campo".

Domenica scorsa l'esordio: "Col SudTirol meritavamo addirittura i tre punti, per atteggiamento, voglia e palle gol create, la strada posso dire che è quella giusta. C'è complicità e voglia nella squadra, e questo è un dato positivo. Atteggiamento e qualità ci sono, probabilmente l'inizio del Gubbio è stato difficile per un problema numerico, ma vedendo nomi ed esperienza del mister... c'è una squadra importante. Poi le stagioni hanno tanti fattori, ma possiamo fare bene".

Conclude con una nota al Cesena: "Giochiamo in casa loro, sono costruiti per i playoff, e anche se dispiace per la situazione che stanno vivendo dovuta al Covid-19, noi non dobbiamo pensare a fattori esterni, ma solo al match, come se si giocasse. Se non scenderemo in campo, l'infrasettimanale sarà la gara importantissima".