La Stampa: Gozzano shock. Dopo la promozione, è a rischio l'iscrizione in C

Gozzano shock, almeno stando a quanto riferisce La Stampa.

Dopo la promozione in Serie C, infatti, il club, causa gli eccessivi costi che la categoria professionista comporterebbe, sta valutando il da farsi circa l'iscrizione alla stagione 2021-22. Tra i maggiori problemi, lo stadio "D'Albertas", che sarebbe anche pronto per la categoria ma necessiterebbe comunque di lavori costosi, che di conseguenza obbligherebbero temporaneamente il club a un trasferimento altrove, con conseguente affitto da pagare.

Situazione che porta a riflessioni, con i rossoblù che potrebbero richiedere quindi l'iscrizione in sovarannumero al campionato di Serie D.