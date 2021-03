Speciale panchine. Federico Guidi, dai giovani alla C passando per l'esperienza in Nazionale

Per un calcio italiano che spesso e volentieri si dice a corto di talenti per il futuro, c'è una eccezione da non dimenticare: quella degli allenatori. Dai banchi di Coverciano nel corso degli anni sono molti i tecnici che sono usciti per poi farsi apprezzare in tutto il Mondo. Da Trapattoni ad Ancelotti e Capello, passando per Allegri e Sarri, fino ad arrivare a Conte, Gasperini e Simone Inzaghi. Non è un caso, infatti, che in Serie A sette delle prime otto formazioni della graduatoria siano oggi in mano ad allenatori nostrani. Per questo motivo occorre non perdere mai d'occhio le nuove leve oggi impegnate a farsi le ossa nelle serie minori. Per quanto riguarda la Serie C uno dei nomi più in vista fra gli under45 è quello di Federico Guidi della Casertana.

Ci sono tante vie per arrivare ad essere protagonisti nel calcio professionistico come allenatore e l'attuale tecnico dei Falchetti le ha battute tutte. Da quella del calcio giovanile in due società importanti come Empoli e Fiorentina, passando per l'esperienza nel settore tecnico della Nazionale con le rappresentative Under19 e Under20, fino ad arrivare a quella legata al mondo della Serie C. Il comune denominatore del percorso dell'allenatore toscano è il modulo: il 4-3-3. Tranne alcune divagazioni con l'albero di Natale e le due punte con un trequartista alle spalle, Guidi ha sempre scelto le tre punte per portare avanti il suo pensiero tattico. A guadagnarne maggiormente sono le prime punte che con lui, vedi il rendimento di Luigi Cuppone nella stagione in corso, riescono ad andare in doppia cifra agilmente. Agli esterni e alle mezzeali il compito di rifornire il terminale offensivo di palloni giocabili così come di tentare la vita del gol accentrandosi grazie allo schieramento a piede invertito.