Il Cesena aspetta Benedettini: che intanto si mette in luce con la Nazionale di San Marino

Un momento di stanca per il Cesena, alle prese con un tour de force per i vari recuperi da giocare, ma il club può intanto godere delle prestazioni di Elia Benedettini, attualmente impegnato con la Nazionale di San Marino. Che si sta giocando la fase a gironi per la qualificazione ai prossimi mondiali.

Ieri la sfida con l'Ungheria, che non ha sorriso appunto a San Marino, sconfitto 3-0, ma il portiere bianconero è stato assoluto protagonista del match, e migliore in campo tra i suoi: definito "super Benedettini", ha parato anche un rigore, a Roland Sallai. Dopo i complimenti ricevuti da Jesse Lingard, centrocampista centrocampista del West Ham e della Nazionale inglese, nuove conferme per il guardapali classe '95.