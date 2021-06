Imolese, Spagnoli passa la mano: sottoscritto un accordo preliminare per le quote del club

Dopo otto anni Lorenzo Spagnoli sembra aver terminato - almeno parzialmente - il suo ciclo all'Imolese: è stato infatti sottoscritto ieri un accordo preliminare per le quote della società.

Questo il comunicato del club rossoblù:

"Imolese Calcio 1919 comunica che in data odierna è stato sottoscritto un accordo preliminare di cessione delle quote della società. I dettagli dell'operazione e i nomi degli acquirenti verranno resi noti solo a passaggio definitivo che avverrà tra la metà e la fine di luglio.

Nel totale rispetto delle parti e degli accordi riservati in via di definizione non verrà rilasciata alcuna dichiarazione in merito fino a closing avvenuto.

Nei prossimi giorni verranno comunicati il nome dell'allenatore e la data di inizio del ritiro in via di definizione".