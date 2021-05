Juve U23, Aké: "Con i playoff inizia una nuova competizione, dimostreremo il nostro valore"

Quando i playoff si avvicinano, in casa Juventus U23 è il centrocampista Marley Aké a fare il punto della situazione: "Abbiamo voglia di iniziare, di vivere questo momento, penso si sia visto nell'ultima parte del campionato. Ora inizia una nuova competizione, e abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore".

Si va poi al suo personale: "Qui si lavora in maniera diversa rispetto a come ero abituato prima, lavoriamo molto sulla tattica e anche sulla forza fisica, che viene sviluppata di pari passo con la tattica. E anche per il gol contro il Novara sono stato contento, era una partita in cui facevamo fatica a creare occasioni, ma all'ultimo minuto siamo riusciti a vincerla. Avrei voluto segnare ancora, ma ho dato anche dei palloni molto importanti: e del resto, quel che conta è vincere. E spero si riesca a farlo ancora. Esordio con la prima squadra? Si, al Marsiglia avevo già esordito, ma il minutaggio è stato esiguo: sapevo che per crescere avevo bisogno di cercare altre opzioni, di andare in un posto con una grande cultura del lavoro. Penso che giocare per un grande club come la Juventus sia una grande opportunità di crescita per me, e l'esordio in prima squadra è l'obiettivo di tutti: io l'ho visto come un premio al mio lavoro, uno stimolo a fare meglio".

E sul campionato: "Qui il livello è più alto, sia noi che le squadre che affrontiamo siamo molto preparate dal punto di vista fisico. I giocatori hanno più facilità a correre su e giù per il campo nell'arco di una partita".