Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute

Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenuteTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 09:04Serie C
Luca Esposito

Un Natale calcisticamente parlando sereno per i tifosi della Salernitana che, al netto del 2-1 sul Foggia, non vedono l'ora di archiviare un 2025 culminato con la retrocessione in serie C, con l'esplosione del caso Sampdoria e con un ulteriore ridimensionamento da parte della società che, in estate, non ha investito il necessario per allestire una corazzata come tutti si aspettavano dopo il doppio salto all'indietro di categoria. Attualmente i granata occupano la terza posizione in classifica, a soli tre punti di distanza dal tandem Catania-Benevento e con la possibilità di giocare tutti gli scontri diretti tra le mura amiche nel girone di ritorno. Raffaele, al netto di qualche critica ingenerosa da parte della piazza, sta facendo il massimo con una rosa sicuramente buona per la Lega Pro, ma che dovrà necessariamente essere rinforzata a gennaio per colmare l'evidente gap con le prime della classe. Anche i numeri tutto sommato certificano il discreto percorso dei campani: 11 vittorie, miglior rendimento esterno, 16 risultati positivi su 19 e Arechi violato una sola volta. Dal Cerignola e con una serie di episodi arbitrali che fecero infuriare il club. Di contro, però, ci sono i tanti gol incassati (appena cinque clean sheet), il rendimento altalenante di calciatori come Inglese, Ferrari, Capomaggio, De Boer e Liguori che purtroppo non hanno quasi mai fatto la differenza e i continui cambi di modulo che non consentono di creare una identità precisa.

Come dicevamo, però, il mercato di gennaio potrà dare le risposte che servono a quei tifosi che, nonostante tutto, hanno continuato a seguire la squadra del cuore in casa e in trasferta garantendo, all'Arechi, una media di 12mila spettatori. Sul taccuino del direttore sportivo ci sono diversi nominativi, ma tutto ovviamente dipenderà dal budget che la società gli metterà a disposizione. Iervolino non autorizzerà a partecipare ad alcun tipo di asta e questo potrebbe far tramontare le piste Bruzzaniti-Lescano. Il primo, dopo aver fatto cose eccellenti con il Pineto, sembra promesso sposo del Catania. Il secondo, in uscita dall'Avellino, costa tanto e Faggiano ha le mani legate. Almeno per adesso. Se gli irpini ragionassero sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione ecco che l'affare sarebbe più fattibile, pur con un ingaggio che supera i limiti imposti dalla proprietà. Più facile arrivare a Cuppone che, però, non ha fatto benissimo nel girone d'andata con il Cerignola: l'attaccante è a secco da diversi mesi e non viene ritenuto incedibile. Negli altri reparti stesso problema: il giovane Tosto verrebbe di corsa ed è trattativa poco onerosa, Capuano sarebbe il colpaccio per la difesa ma la Ternana deve rimpinguare le casse e certo non lo lascerà partire a cuor leggero e per pochi spiccioli. Bellich impossibile, dalla Juve Stabia potrebbe invece arrivare l'esterno offensivo Piscopo che sarebbe ideale nel 4-2-3-1 che ha in mente Raffaele per il girone di ritorno. Proposto anche Zuccon, ma società e ds sono contrari ai cosiddetti "cavalli di ritorno". Imputato del Monopoli e Squizzato del Pescara altri profili sondati nelle settimane scorse. In uscita restano Coppolaro, Frascatore, Ubani, Varone e forse Knezovic, il Brescia insiste per Inglese che però ha un problema alla schiena che potrebbe condizionare ogni operazione. Quirini resterà perchè il regolamento vieta di giocare con tre squadre diverse nella stessa stagione sportiva: in coppa Italia, ad agosto, ha indossato la maglia del Milan Futuro.

Naturalmente tutto dipenderà dal budget che la proprietà metterà a disposizione del direttore sportivo. Al netto della legittima scelta della tifoseria di anteporre il bene della maglia a ogni sorta di contestazione, è evidente che la gente non si fidi e che attenda un mercato roboante e senza paletti dal punto di vista economico dopo una serie di sessioni al risparmio. L’Arechi canta e spinge, ma il calo di presenze sugli spalti e un clima molto freddo intorno alla squadra testimoniano che la stragrande maggioranza ha perso fiducia. Del resto, in estate, diversi striscioni esposti in città e in provincia invitavano Danilo Iervolino e l’amministratore delegato Maurizio Milan ad andare via e tutti pretendevano l’allestimento di una corazzata dopo due retrocessioni di fila. Invece il modus operandi non è cambiato: innesti tardivi, diktat di “cedere prima di acquistare”, allenatore che chiedeva rinforzi e società che lo “bacchettava” nelle interviste, rosa incompleta e Faggiano che ha operato tra mille difficoltà. Del resto l’elenco degli errori commesso in questo triennio è corposo: due retrocessioni, record negativo di punti in A, media di tre allenatori esonerati a stagione, via-vai di direttori sportivi, il caso Sabatini nel giugno del 2022, allenamenti sempre a porte chiuse, nessun centro sportivo o riapertura della curva Nord, dal sogno Cavani all’algoritmo, dalle prospettive europee al terzo posto in C e due scontri diretti su due persi nettamente. Senza dimenticare le incoerenze sul piano della comunicazione, l’elenco di quanto speso sottovalutando quanto incassato (25 milioni di paracadute, quasi 100 per i diritti tv, plusvalenze con Mazzocchi, Ederson, Dia e Tchaouna senza contare botteghino, sponsor e marketing) e dimenticando di aver preso una squadra in A con bilancio in attivo, un parco giocatori di livello assoluto e un patrimonio inestimabile di entusiasmo. Ora ultima chance per ricucire lo strappo: i tifosi attendono investimenti, a questa rosa servono 3-4 giocatori di categoria superiore.

Articoli correlati
Serie C, l'esclusione del Rimini cambia le regole di playoff e playout nel girone... Serie C, l'esclusione del Rimini cambia le regole di playoff e playout nel girone B
Bari, Vicari verso l’addio a gennaio: la Salernitana pronta all’affondo Bari, Vicari verso l’addio a gennaio: la Salernitana pronta all’affondo
Salernitana, le ultime dall'infermeria: Inglese monitorato, in tre verso il recupero... Salernitana, le ultime dall'infermeria: Inglese monitorato, in tre verso il recupero
Altre notizie Serie C
Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un... TMW RadioFontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla... Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla proprietà"
Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"... Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"
Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante... Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso
Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter... Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter U23
Il Vicenza continua a volare, Gallo: "Vittoria interpretata da prima della classe"... Il Vicenza continua a volare, Gallo: "Vittoria interpretata da prima della classe"
Serie C, l'esclusione del Rimini cambia le regole di playoff e playout nel girone... Serie C, l'esclusione del Rimini cambia le regole di playoff e playout nel girone B
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
2 Matri 'bacchetta' Gasperini: "Per me ha sbagliato la comunicazione con Ferguson"
3 Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al Brighton
4 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
5 Foti calcia un contenitore dopo il pareggio della Sampdoria: frattura per il vice di Gregucci
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Immagine top news n.1 Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Immagine top news n.2 Pepo Martinez si riprende l'Inter, l'agente: "Ha vissuto una disgrazia, ma sempre stato al top"
Immagine top news n.3 Stasera Napoli-Bologna, le probabili formazioni: conferme per Conte, Castro o Dallinga davanti
Immagine top news n.4 Sergio Conceiçao: "Milan, c'era instabilità a livello societario. So già che tornerò in Italia"
Immagine top news n.5 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
Immagine top news n.6 Vincere con l’Atalanta per ripartire. Inter al lavoro con un occhio al mercato
Immagine top news n.7 Fiorentina pronta a ripartire, in campo e fuori: oggi si può sbloccare Fabio Paratici
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Spalletti maestro di campo e di comunicazione. La strada è tracciata”
Immagine news Serie C n.2 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie B n.3 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Spalletti maestro di campo e di comunicazione. La strada è tracciata”
Immagine news Serie A n.2 Dall'Inghilterra confermano: Paratici-Fiorentina, c'è fiducia. A breve contatto col Tottenham
Immagine news Serie A n.3 Re Mida Saputo: "Mia moglie mi ha detto: 'Pensa a cosa hai fatto in 10 anni a Bologna'"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in area"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario sorride
Immagine news Serie A n.6 Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, adesso servono i tre punti: c'è la Reggiana per chiudere il 2025 con speranza
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Falletti: "Lo spogliatoio è preoccupato, ma abbiamo tutto per tirarci fuori"
Immagine news Serie B n.3 Südtirol, pochi gol nel girone d'andata. Serve una punta, obiettivo Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.4 Avellino, sondato Dellavalle per la difesa: muro del Modena, il centrale non parte a gennaio
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, si tratta ad oltranza con il Palermo per Brunori: il nodo resta la formula
Immagine news Serie B n.6 Modena, Caso pronto a salutare: Sampdoria e Südtirol alla finestra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie C n.2 Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla proprietà"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Immagine news Serie C n.5 Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso
Immagine news Serie C n.6 Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter U23
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma ai quarti di Coppa Italia, Rossettini: "Non sono soddisfatto, ma abbiamo passato il turno"
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, i risultati degli ottavi: Juventus esagerata, nessuna sorpresa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?