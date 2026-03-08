Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ma quanto è facile 'perforare' la Fiorentina. Scarso contributo panchina per viola e Parma

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:23
Redazione Footstats

Il ko subito ad Udine ha fermato la marcia della Fiorentina verso la salvezza. Benché dalla 16esima giornata (momento della prima vittoria in campionato) in poi il rendimento della squadra sia nettamente migliorato, la compagine viola si conferma essere inaffidabile e imprevedibile. Il Parma invece è in piena salute e ha conquistato 10 punti nelle ultime quattro giornate che hanno allontanato (definitivamente?) la squadra di Cuesta dalla zona pericolosa della classifica.

L’ultima vittoria del Parma a Firenze? E’ abbastanza recente perché è stata ottenuta a Santo Stefano, nel 2018 (0-1 gol di Inglese). A livello numerico spicca invece un 5-0 per la Fiorentina che però ha quasi 100 anni: è esattamente del 28 settembre 1930 e si giocava la prima giornata di quel campionato di Serie B.

Pur non avendo la peggior difesa del campionato, la Fiorentina è relativamente facile da 'perforare'. Ha chiuso solo 4 partite con la propria porta imbattuta, dato che la rende ultima, da questo punto di vista, in Serie A.

Sia Fiorentina che Parma hanno avuto uno scarso contributo realizzativo dai giocatori che sono entrati a partita in corso: tre reti a testa. Non sono le peggiori solamente perché Udinese e Verona sono ferme a due.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B
27 incontri disputati
12 vittorie Fiorentina
8 pareggi
7 vittorie Parma
45 gol fatti Fiorentina
28 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE
1929/1930 Serie B Fiorentina vs Parma 1-2, 11° giornata
L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE
2024/2025 Serie A Fiorentina vs Parma 0-0, 32° giornata

© Riproduzione riservata
