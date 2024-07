Ufficiale Latina, ecco il duttile esterno difensivo Vona: arriva a titolo definitivo dal Parma

Dopo un'annata da titolare con la maglia del Brindisi, con 20 presenze in Serie C, per il duttile difensore Antonello Vona c’è una nuova avventura in terza serie. Il classe 2004 - che può giocare sia sulla corsia destra sia su quella di sinistra - ha infatti salutato il Parma per trasferirsi al Latina.

Lo ha annunciato il club laziale sui propri canali ufficiali annunciando il suo acquisto a titolo definitivo. Per Vona contratto biennale coi neroazzurri.