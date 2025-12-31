Arezzo e Salernitana completano lo scambio Arena-Coppolaro. I due si allenano coi nuovi compagni

La trattativa fra Arezzo e Salernitana per uno scambio di difensori centrali è giunta a compimento con le ufficialità che saranno annunciate il due gennaio alla riapertura del mercato dei trasferimenti. In Toscana è infatti sbarcato Mauro Coppolaro, classe ‘97 che ha giocato 14 gare in questa stagione, mentre il percorso opposto è stato fatto da Matteo Arena, classe ‘99 che è sceso in campo in sei occasioni con gli aretini.

Come riporta Amarantomagazine i due giocatori si stanno già allenando con i nuovi club avendo ricevuto il nulla osta dalle rispettive società in attesa della ripresa del campionato per la prima giornata del girone di ritorno: Coppolaro sarà infatti a disposizione per la sfida contro il Forlì, mentre Arena per quella contro il Siracusa.