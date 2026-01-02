Ufficiale Rinforzo in difesa per la Salernitana: dall'Arezzo arriva Arena a titolo definitivo

Rinforzo in difesa per la Salernitana. Il club campano ha annunciato di aver trovato l'accordo con l'Arezzo per l'acquisto a titolo definitivo del difensore Matteo Arena. Di seguito il comunicato ufficiale della Salernitana:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Arezzo per il trasferimento in granata a titolo definitivo del difensore Matteo Arena. Il calciatore classe 1999 ha firmato un contratto fino al 2027 e ha scelto di indossare la maglia numero 23.

Nato a Bari, Arena è cresciuto nel settore giovanile dei galletti, per poi passare al Foggia. Ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019/20 nelle file del Monopoli. Con i biancoverdi ha disputato tre stagioni in Serie C arrivando fino ai quarti di finale dei playoff nel 2022 dopo una stagione da 33 partite e 5 gol. In seguito è approdato alla SPAL. Con la società ferrarese ha collezionato 18 presenze in B nel campionato 2022/23 e poi 25 (con 4 gol) l’anno successivo in terza serie prima di trasferirsi all’Arezzo, club con cui ha iniziato l’attuale stagione.