Lega Pro, Vulpis: "Focolaio Covid durante i playoff? Con il via il 9/5 potremmo recuperare"

Ospite di Tgs Studio Sport Marcel Vulpis, vicepresidente della Lega Pro, è tornato a parlare della pandemia di Covid-19 che sta complicando non poco il finale di stagione in Serie C: "Un focolaio Covid in mezzo ai playoff? Se partiamo dal 9 maggio ci sono tutte le opportunità per recuperare, tutto dipenderà

dalla diffusione del contagio delle prossime settimane".

Vulpis poi ha parlato della difficile situazione economica in cui versano molte società della terza serie: "Senza introiti, sono gli imprenditori a pagare gli stipendi

ai calciatori, non so fino a quando reggeranno dopo 14 mesi di crisi. Prima si riapriranno gli stadi e prima si potrà riprendere ad avere attività one to one a contatto col pubblico per risollevare i club".