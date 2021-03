Maniero e il 100° gol in carriera: "Obiettivo che mi ero prefissato sin dal primo giorno"

Con la rete al 78’ che ha spianato la strada alla vittoria dell’Avellino sulla Paganese. Un gol, quello messo a segno da Riccardo Maniero che ha significato il raggiungimento delle 100 reti in carriera. Un traguardo che l’attaccante ha celebrato con un post su Instagram: “Era un obiettivo che mi ero prefissato sin dal primo giorno che ho iniziato a giocare a calcio. Voglio assolutamente ringraziare, in primis, la mia famiglia per essermi stata SEMPRE vicino. La mia Mamma Daniela, il mio Papà Enrico e mio fratello Marco. Loro sono stati miei primi tifosi “dal giorno zero.” Sono orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo indossando questa maglia. Una Società così importante e con una tifoseria di tutto rispetto. Ogni volta che l’ho incontrata, da avversario, mi ha sempre fatto un effetto stupendo. E poi...diciamoci la verità, da campano mi inorgoglisce ancora di più! Voglio, inoltre, dedicare questo bellissimo traguardo alla mia piccola VITTORIA ed alla Donna della mia vita BARBARA. Un grazie particolare va a loro per quello che fanno per me. Tutto questo è soprattutto merito vostro! Infine, ringrazio di cuore TUTTA la tifoseria, sia essa sostenitrice, sia essa contraria, che da anni mi sprona e mi incoraggia. Spero di poter tornare presto ad esultare con tutti voi!".