Matelica, Colavitto: "Il calcio regala emozioni infinite. Porterò nel cuore questa vittoria"

"Coronarie a rischio? Il calcio regala emozioni infinite, questa è una vittoria che porterò sempre nel cuore". Così il tecnico del Matelica Gianluca Colavitto esordisce in conferenza stampa dopo la vittoria al cardiopalma di Cesena che ha visto i biancorossi prima andare in vantaggio per 0-2, poi farsi rimontare dai padroni di casa, in 10, con Ardizzone che segnava il 2-2 al 96° ribaltando il passaggio del turno e infine Balestrero segnare al 98° il gol decisivo. "Non meritavamo di uscire per quanto espresso in campo, i ragazzi in quei dieci secondi hanno reagito perché volevano a tutti i costi portare a casa il risultato pieno. - continua il tecnico marchigiano - Dedico alla mia famiglia, ai miei tre figli Vittorio, Valeria ed Alessandro, a mia moglie Mariangela: sono loro che mi danno la forza per affrontare queste sfide. Mi stanno sempre vicini. Alla fine chi la butta dentro ha ragione: noi l'abbiamo buttata dentro e abbiamo ragione, così andiamo avanti e Matelica sarà conosciuta sempre di più in tutta Italia".