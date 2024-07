Ufficiale Milan Futuro, arrivano Gabriele Minotti, Mbarick Fall e Mattia Sandri

vedi letture

AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Gabriele Minotti dalla AS Giana Erminio. Il difensore, classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Monza, ha disputato le ultime due stagioni con il Club di Gorgonzola.

AC Milan comunica di aver tesserato anche i calciatori Mbarick Fall e Mattia Sandri. Fall, attaccante classe 1997 di origine senegalese ma di nazionalità italiana, ha maturato esperienza in Serie C e D, giocando, tra le altre, per Brindisi, San Giuliano City, Crema, Pro Sesto e Giana Erminio. Mattia Sandri, centrocampista nato nel 2001 è cresciuto nel settore giovanile del Torino, ha giocato in Serie C con il Potenza, Rimini e Sestri Levante.

Gabriele, Mbarick e Mattia faranno parte della rosa di Milan Futuro.