Modena, Matteassi sui playoff: "Ci piacerebbe scrivere una pagina di storia importante"

Il sorteggio di questa mattina ha messo il Modena, che subentra nei playoff come miglior quarta di Serie C, all'Albinoleffe, dove il Ds dei canarini Luca Matteassi ha militato da giocatore. Ed è proprio il direttore, ai canali ufficiali del club, a parlare della sfida: "Conosco il presidente, che è lo stesso di quando giocavo io con la maglia dell’Albinoleffe, c’è un allenatore bravo e un direttore sportivo che stimo. Stiamo parlando di una società che sta facendo il centro sportivo e lo stadio di proprietà. La squadra ha finito il campionato in maniera eccellente, avremo di fronte un’avversaria molto pericolosa. C’è un attaccante prolifico come Manconi, giocatori di categoria del calibro di Genevier, Gelli, Giorgione e tutti gli altri. L’Albinoleffe è un team che basa la sua forza sull’organizzazione, la competizione è solo all’inizio, siamo agli ottavi di finale e da parte di tutte le squadre c’è l’intenzione di passare il turno, lo vogliamo anche noi ma non sarà semplice”.

Prosegue poi: “Negli spareggi bisogna sempre mettere in campo la propria forza, va inoltre espressa grande qualità, è importante stare bene fisicamente. Il Modena dovrà correre ed essere organizzato, avere fortuna e non incappare in squalifiche e infortuni. Ci vuole voglia e la mentalità giusta in ogni momento come se fosse vita o morte”.

Conclude: “Il gruppo sta bene, i ragazzi si stanno allenando forte e c’è fiducia nei nostri mezzi. In questi playoff ci piacerebbe scrivere una pagina di storia importante per questa piazza e una città appassionata come Modena. Vogliamo giocarci le nostre chance il più a lungo possibile”.