Modena, Sghedoni smentisce di aver ceduto il club: "Penso ai play off e alla Serie B"

Il patron del Modena Romano Sghedoni ha seccamente smentito dalle colonne della Gazzetta di Modena di aver ceduto il club al patron di Stone Island Carlo Rivetti: "Non ho venduto niente, non ho venduto il Modena a nessuno. Penso ai play off e voglio andare in Serie B". Una smentita secca sulla cessione, anche se non sulla trattativa che sarebbe attualmente in corso fra le parti a distanza di un anno dal tentativo dello stesso Rivetti di diventare socio di minoranza del club.