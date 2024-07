Ufficiale Arzignano, rinforzo di prospettiva in difesa: arriva il 2005 Rossi, in prestito dal Cesena

Rinforzo importante per l'Arzignano Valchiampo, che si appresta ad affrontare la terza stagione consecutiva in Serie C. Il nome che va a rinforzare la rosa gialloceleste è quella di Diego Rossi, prelevato dal Cesena con la formula del prestito.

Di seguito il comunicato ufficiale: "In prestito dal Cesena FC arriva in Gialloceleste il difensore classe 2005 Diego Rossi. Il terzino sinistro nato a Rimini vestirà la maglia numero 3. Ha iniziato a giocare a calcio da piccolissimo accompagnato da sua mamma in parrocchia. Partito come divertimento, il calcio è diventato una vera passione e a 12 anni è entrato nel settore giovanile del Cesena, fino alla Primavera. La scorsa stagione ha debuttato nel mondo dei grandi militando in Serie D con i colori del Forlì (24 presenze, 1 gol). Si ringrazia il club Cesena FC per il lavoro in sinergia svolto insieme a noi".