Ufficiale Padova, torna il portiere Michele Voltan: ha firmato un contratto biennale

A distanza di tre anni dall'addio, il portiere Voltan torna a vestire la maglia biancoscudata del Padova. Di seguito il comunicato della società:

"Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del portiere classe 2001 Michele Voltan. Voltan ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2026.

Michele Voltan nasce a Piove di Sacco il 20 settembre 2001 ed è un portiere di 194 cm.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Vigontina, nel luglio 2018 si trasferisce al Campodarsego in Serie D: difende i pali dei biancorossi 9 volte nella stagione 2018/2019 e 18 nella stagione 2019/2020. Viene acquistato dal Calcio Padova nella stagione 2020/2021 in Lega Pro, con Andrea Mandorlini in panchina diviene la riserva di Marco Vannucchi e Davide Merelli: il Padova arriva al 1° posto insieme al Perugia, ma è costretto a disputare i playoff persi in finale contro l’Alessandria. La stagione successiva si trasferisce all’Union CS Clodiense in Serie D, trasferendosi nel mercato di gennaio al Montebelluna e terminando la stagione con 11 presenze che gli valgono la chiamata della Luparense. Con i lupi disputa 26 incontri di campionato e 2 gare di playoff. Nella stagione 2023/2024 si trasferisce alla Virtus Verona in Lega Pro, dove disputa 5 gare, una delle quali contro il Padova (1-1) subentrando a Sheikh Sibi al 62° e negando più volte la rete del vantaggio ai biancoscudati".