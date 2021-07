Paganese, temporaneamente sospeso l'atto dell'Agenzia delle Entrate: può esser Serie C

Potrebbero esserci positive novità per la Paganese, tra i club in bilico per l'iscrizione in Serie C: domanda regolarmente presentata, anche completa, ma vecchie pendenze economiche non saldate a pregiudicare il tutto.

Come però riferisce La Gazzetta dello Sport, la "I sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ieri ha accolto l’istanza del ricorso della Paganese sospendendo provvisoriamente l’atto dell’Agenzia delle Entrate di diniego alla transazione fiscale. Con tale provvedimento la Paganese dovrebbe essere ammessa al prossimo campionato con riserva in attesa dell’udienza di merito stabilita per il 28 luglio prossimo".