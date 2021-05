Palermo, Filippi: "Vietato cadere nelle provocazioni. Ad Avellino daremo tutto sul campo"

Un 1-0 da tenere stretto, con le unghie e con i denti, perché può valere il passaggio al 2° Turno della Fase Nazionale dei playoff. Ma la gara contro l'Avellino, per il Palermo, non sarà semplice.

Del match, in conferenza stampa, ne ha parlato mister Giacomo Filippi: "Il nostro obiettivo è quello di giocare come sappiamo fare, vogliamo solo concentrarci sulla gara, senza farci distrarre da tante chiacchiere che sto sentendo e leggendo: siamo allegri e spensierati, daremo tutto per andare avanti, senza pensare all'Avellino che parla solo di episodi che non ci rappresentano. Braglia si giustifica, forse ha qualcosa da farsi perdonare. Io voglio solo pensare al campo, è una gara sentita tra due squadra che già domenica hanno dato tutto per aver la meglio, ma gli episodi, di campo, saranno determinanti. Queste sono gare che si possono e si devono risolvere anche in corso, la panchina deve avere qualcosa in più di chi sta giocando, e questa è una caratteristica che nei miei ragazzi ho sempre trovato".