Rimini, annunciato il nuovo presidente. Sarà il giovane Espedito Siniscalchi
Tramite i propri canali ufficiali il Rimini ha annunciato che il nuovo Presidente del club sarà Espedito Siniscalchi. Di seguito il comunicato dei romagnoli:
Il Rimini F.C. comunica che la carica di Presidente della società è stata affidata a Espedito Siniscalchi, classe 1986, laureato in Economia Aziendale e con esperienza manageriale in diversi settori.
"Ho accettato con entusiasmo - dichiara il neo presidente - l'incarico che mi è stato conferito dalla
Building Company. Lavorerò per il bene della società e del calcio a Rimini".
Forza Biancorossi!
