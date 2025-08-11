TMW Torino, arriva un attaccante di prospettiva dal Feyenoord. Preso Yahrell Black

Nuovo acquisto in arrivo per il Torino, che si assicura un rinforzo di grande prospettiva per il proprio reparto d'attacco. Nella giornata di domani è infatti previsto il deposito del contratto di Yahrell Black, attaccante olandese classe 2009 che ha fatto la trafila nelle selezioni Under del Feyenoord e che ha nel suo bagaglio una discreta forza fisica, grazie anche a una struttura già da quasi un metro e novanta, abbinata a rapidità e capacità di farsi valere in zona gol. Arriva a titolo definitivo, comincerà il suo percorso con le giovanili.

E a proposito di Torino e di giovani, nelle scorse ore sono finalmente iniziati i lavori al Robaldo. Aperti infatti i cancelli alla nuova casa delle giovanili granata, in strada Castello di Mirafiori, periferia sud della città. In queste ore il Robaldo ha ospitato il raduno delle squadre Under 15 e 16 del Toro, guidate dai due allenatori Riccardo Catto e Riccardo Corallo, con primo allenamento della rispettiva stagione svolto nel pomeriggio.

Dopo quasi 10 anni dall'ottenimento della concessione da parte del club guidato da Urbano Cairo, via dunque agli allenamenti, con le altre selezioni under del Torino che si raduneranno nelle prossime settimane. Non ci sarà ancora però la formazione Primavera, il cui spostamento definitivo è previsto per gennaio 2026. Intanto però il club procederà al completamento di una palazzina da 2500 metri quadri con molteplici funzioni: da spogliatoi a ristoranti, fino a uffici e sale riunioni.