Ufficiale Picerno, arriva in prestito dal Sudtirol il difensore classe 2002 Alessandro Vimercati

Serie C

Oggi alle 19:00 Serie C

L’AZ Picerno comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, dal FC Südtirol, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Vimercati, difensore classe 2002.

Cresciuto nel settore giovanile del Novara, ha vestito le maglie di Juve Stabia, Renate e Südtirol tra Serie C e Serie B.

Difensore moderno, dinamico e di personalità, si unisce da subito al gruppo a disposizione di Claudio De Luca per la nuova stagione.

Il direttore generale Greco:

«Siamo molto contenti di accogliere Alessandro. È un ragazzo che ha già maturato esperienze importanti e ha scelto Picerno con grande entusiasmo. Ringraziamo il Südtirol per la disponibilità e siamo certi che questa sarà per lui una tappa di crescita importante, in un ambiente serio e stimolante».