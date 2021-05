Play off Serie C, le formazioni di Bari-FeralpiSalò: Antenucci sfida Guerra

Queste le formazioni ufficiali di Bari-FeralpiSalò, gara valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. All'andata i lombardi si imposero per 1-0 sui pugliesi:

Bari (3-4-3): Frattali; Celiento, Ciofani, Di Cesare; Andreoni, Maita, Bianco, Sarzi; Marras, Antenucci, D’Ursi. AllenatoreAuteri

Feralpisalò (4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Guidetti, Carraro, Scarsella;Tulli, Guerra, D'Orazio. Allenatore Pavanel