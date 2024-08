Ufficiale Pro Patria, Jonathan Pitou al rinnovo: prolunga fino al 2027

La Pro Patria comunica il prolungamento del contratto dell'attaccante francese Jonathan Pitou fino al 30 giugno 2027. Ecco quanto comunicano i biancoblu: "La Pro Patria e Jonathan Pitou insieme fino al 2027. Aurora Pro Patria 1919 è lieta di comunicare il prolungamento del contratto del calciatore Jonathan Pitou: l’attaccante sarà biancoblu fino al 30 giungo 2027. 56 presenze per lui in biancoblu per Pitou, attaccante classe 2004, con una sete di gol e assist pesanti da imprimere nella storia della Pro Patria; Pitou ha timbrato il cartellino 10 volte con i tigrotti. On est ensemble, Jonny!".

Classe 2004, Pitou è cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell'Olympique Marsiglia in Patria, prima di approdare in Italia nell'ottobre del 2022 a parametro zero.