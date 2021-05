Ravenna, il presidente Brunelli dopo la retrocessione: "Tanti errori commessi in questa stagione"

Alessandro Brunelli, presidente del Ravenna, ai canali ufficiali ha commentato la retrocessione dei giallorossi dopo il playout perso col Legnago: "L'epilogo odierno ci riempie di amarezza e tristezza. Ci eravamo illusi di poter sovvertire quest'annata terribile, maledetta, iniziata male, in rincorsa, e proseguita tra mille ostacoli e difficoltà. Si è trascinata avanti in primis con gli infortuni dei mesi di ottobre e novembre, non dimentichiamoci le due quarantene che la squadra ha dovuto subire oltre alla lunga serie di infortuni che ci ha colpito. La gara di oggi è quella che ci lascia più tristezza di tutte. Avremmo dovuto avere un atteggiamento diverso, il gruppo non è riuscito a dimostrare quella cattiveria necessaria per sovvertire il pronostico. Il campo ci ha dato per l'ennesima volta torto e ha visto il Ravenna soccombere. Ora dobbiamo metterci tutti una mano sulla coscienza, tanti errori sono stati fatti, alcuni purtroppo derivano da circostanze non governabili. Mi riferisco alla mancanza di Mokulu (squalificato per doping NdR) che ha reso quasi impossibile il progetto della salvezza: la squadra ha perso in modo grottesco un suo punto di riferimento, ancora non abbiamo digerito la cosa. Resta il rammarico, da uomo di calcio, di non aver visto la squadra esprimere quelle caratteristiche che erano da mettere in campo. Nonostante l'instancabile lavoro di Colucci, questo gruppo non è riuscito a capire che davanti ai limiti tecnici bisognava mettere la voglia di non soccombere. Questo gruppo si è dimostrato molto carente da questo punto di vista e abbiam pagato ciò con la retrocessione. C'è grande delusione, ora dovremo capire il da farsi e cosa ci riserverà il futuro".