Ufficiale SudTirol, scambio di portieri col Ravenna: arriva Borra e Poluzzi va in Romagna

Scambio di portieri fra SudTirol e Ravenna: il club altoatesino cede a titolo definitivo l'esperto Poluzzi ai romagnoli e tessera, con la stessa formula, il pari ruolo Borra. Questi i comunicati:

"Giacomo Poluzzi lascia l’FC Südtirol per trasferirsi con effetto immediato al Ravenna. Le due società hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del portiere trentasettenne.

L’FC Südtirol ringrazia di cuore Giacomo “Jack” Poluzzi per tutto ciò che ha dato alla società e gli sarà per sempre riconoscente".

"Daniele Borra è un nuovo giocatore dell’FC Südtirol. Il club biancorosso ha raggiunto un accordo con il Ravenna FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del portiere trentenne, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2026.

Nato a Chivasso il 28 luglio 1995, Daniele Borra ha iniziato il suo percorso calcistico presso la Canavese, per poi vestire le maglie di Barcanova Salus, Volpiano e Valenzana. A 16 anni è entrato nel settore giovanile della Virtus Entella, dove ha proseguito il percorso di crescita prima di trasferirsi in prestito all’Hellas Verona, difendendo la porta della formazione Primavera. Successivamente ha maturato ulteriori esperienze, sempre in prestito, con Lucchese e Taranto.

Nella stagione 2015-2016 Borra ha militato nella squadra Primavera della Virtus Entella. All’inizio dell’annata agonistica successiva è passato all’Arezzo, in Serie C, collezionando le prime presenze nel calcio professionistico. Dopo ulteriori sei mesi in amaranto, nel mercato invernale del 2018, si è trasferito alla Carrarese, sempre in terza serie, con cui ha disputato anche la stagione 2018-2019. Al termine dell’annata l’estremo difensore è rientrato alla Virtus Entella, con cui ha esordito in Serie B. Tra il 2019 e il 2023 ha totalizzato complessivamente 81 presenze ufficiali con la maglia dei liguri, di cui 26 nel campionato cadetto.

All’inizio della stagione 2023-2024 Borra è tornato all’Arezzo, dove ha militato per due stagioni. Nella scorsa estate il passaggio al Ravenna, con cui ha disputato tre gare nella Coppa di Serie C nella prima parte dell’annata.

Oltre alle presenze in Serie B, vanta 141 partite ufficiali in Serie C (playoff compresi), 13 incontri di Coppa di Serie C e una presenza in Coppa Italia.

L’FC Südtirol dà il benvenuto a Daniele Borra e gli augura un proficuo percorso in biancorosso".