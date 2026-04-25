Ravenna, Poluzzi: "I playoff sono un'opportunità. ogliamo preparaci nel migliore dei modi"
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Il portiere del Ravenna Giacomo Poluzzi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino della stagione che sta per terminare. L'estremo difensore si è soffermato sui playoff: "Vogliamo preparaci nel migliore dei modi, i playoff per noi sono un'opportunità e il fatto di non partire favoriti può essere un vantaggio. Arrivare terzi al primo anno di Serie C deve essere motivo di orgoglio.
L'avversario negli spareggi? Uno vale l'altro, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi e sulle cose da migliorare, senza guardare chi sono e cosa fanno gli altri. Il nostro finale di stagione è stato molto positivo, abbiamo vinto cinque partite di fila senza gol al passivo e questi numeri ci danno convinzione".
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