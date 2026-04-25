Ravenna, Poluzzi: "I playoff sono un'opportunità. ogliamo preparaci nel migliore dei modi"

Il portiere del Ravenna Giacomo Poluzzi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino della stagione che sta per terminare. L'estremo difensore si è soffermato sui playoff: "Vogliamo preparaci nel migliore dei modi, i playoff per noi sono un'opportunità e il fatto di non partire favoriti può essere un vantaggio. Arrivare terzi al primo anno di Serie C deve essere motivo di orgoglio.

L'avversario negli spareggi? Uno vale l'altro, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi e sulle cose da migliorare, senza guardare chi sono e cosa fanno gli altri. Il nostro finale di stagione è stato molto positivo, abbiamo vinto cinque partite di fila senza gol al passivo e questi numeri ci danno convinzione".