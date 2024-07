Ufficiale Renate, ceduto Mattia Rolando a titolo definitivo al Team Altamura

vedi letture

Serie C

Oggi alle 17:04 Serie C

Ufficialità del Renate che comunica la cessione di Mattia Rolando.

"L'esterno d'attacco classe 1992 si unirà al Team Altamura, neopromosso in Serie C, dopo una stagione da 16 gare ufficiali in nerazzurro (2 gol e 1 assist) e 15 (con 1 gol e 2 assist) al #Foggia.

Da parte di tutto il Club, buona fortuna per il prosieguo di carriera.