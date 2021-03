Renate, è record di punti in Serie C. Adamo: "L'obiettivo è competere fino alla fine"

vedi letture

Un pari non esaltante quello di ieri sera contro la Carrarese, ma il Renate, in questo inizio di settimana, ha comunque qualcosa per cui festeggiare: il pari di ieri è valso 52 punti in classifica, record storico in Serie C. Ecco l'analisi del tecnico in seconda Gioacchino Adamo: "Sapevamo che la gara era difficile, ma oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto il record di punti in C: vediamo questo lato bello, anche se il momento non è dei migliori perché le squadre sotto si sono avvicinate e qualcuna sta scappando. In queste gare, nonostante le prestazioni ci siano state, abbiamo raccolto meno punti di quanti meritati: al primo errore, però, ci castigano tutti, ed è un momento che dobbiamo far passare. Come abbiamo sempre fatto nei momenti bui, dalle difficoltà siamo sempre usciti. E al resto del campionato si può guardare con ottimismo, le partite sono poche e non possiamo sbagliarle, ma se l'atteggiamento è questo c'è la possibilità di tornare sui livelli de girone d'andata: l'obiettivo è competere fino alla fine per questo".