TMW Latina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa da giocare...

Già da tempo, come avevamo anticipato, il Renate è alla ricerca di una seconda punta di esperienza, e l'addio con Aristidi Kolaj, arrivato due giorni fa (il 19 gennaio), ha reso ancora più necessario il soddisfare quanto prima questa esigenza. Con il club che pare avere le idee chiare.

Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nel mirino delle pantere brianzole c'è Joseph Ekuban del Latina, che sarebbe la prima scelta dei lombardi. Problemi apparenti? Forse più che apparenti, perché la situazione legata al calciatore dei pontini sarebbe in stand by, per un semplice motivo: il Latina non vuole rinforzare la diretta rivale di Coppa Italia Serie C. Le due formazioni, infatti, si affronteranno il 28 gennaio nella semifinale di ritorno, che dopo l'1-1 dell'andata è più che mai aperta: la finalissima sarebbe uno storico traguardo per entrambi i club, e chiaramente c'è la voglia e la volontà di fare bene.

Come detto, però, la finale è tra una settimana, mentre la chiusura del calciomercato invernale è fissata a lunedì 2 febbraio alle ore 20:00; il tempo per portare a termine l'eventuale operazioni, quindi non manca. Tutto dipenderà dalla gara di Coppa? Difficile adesso dirlo, ma a ogni modo non è da escludere che il Renate si stia muovendo anche su altre strade.