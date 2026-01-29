TMW Il Latina scioglie le riserve e dà il via libera a Ekuban. Passa al Renate: accordo di massima

Come già era emerso tempo fa, il Renate era alla ricerca di un attaccante, che avrebbe dovuto compensare l'addio con Aristidi Kolaj, che il 19 gennaio ha salutato le pantere nerazzurre: il nome emerso, come riportato, era quello di Joseph Ekuban del Latina, ma la seminale di Coppa Italia Serie C era un ostacolo alla trattativa: le due formazioni, infatti, si affrontavano per conquistare la finalissima.

Ieri poi il match, vinto dai pontini, che dopo 13 anni riassaporano una finale di Coppa, oggi, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, lo sblocco della trattativa: il Latina si è infatti convinto a lasciar partire il giocatore, che entro domani - alla luce dell'accordo di massima tra le parti - firmerà un contratto con i lombardi, fino al giugno 2027.

Del resto, l'idea dei brianzoli è di averlo a disposizione già per la partita di lunedì contro l'Alcione Milano, senza dove attendere proprio l'ultimo giorno di mercato, il 2 febbraio appunto, per mandare in porto la trattativa.