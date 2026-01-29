Ufficiale Un altro Ekuban per il Renate: dal Latina arriva Joseph a titolo definitivo

Joseph Ekuban è un nuovo giocatore del Renate. L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Latina, di seguito la nota del club:

"Nell’estate del 2015, nella famiglia nerazzurra accoglievamo , un ragazzo alla prima avventura nel calcio professionistico. Una persona che ha lasciato un ricordo indelebile, che ha incarnato il nostro spirito e la nostra mentalità, contribuendo ad un’insperata salvezza. E che da qui ha spiccato il volo, fino ad arrivare in Serie A.

Ora, con lo stesso entusiasmo, diamo il benvenuto a suo fratello , attaccante classe 2000, trasferitosi qui a titolo definitivo dal Latina Calcio 1932. Nel suo percorso in Serie C ha indossato anche le maglie di Virtus Francavilla, Fidelis Andria, Monterosi e Arezzo. Dal nerazzurro dei leoni alati al… nerazzurro delle pantere: Joseph ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2027, a lui va il nostro caloroso benvenuto".

Questo invece il comunicato del Latina

"La società Latina Calcio 1932 comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Joseph Ansah Ekuban all’Associazione Calcio Renate.

Il club ringrazia Joseph per l’impegno e la professionalità dimostrata nel suo anno in nerazzurro".