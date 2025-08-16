Ufficiale Virtus Verona, colpo in attacco: dalla Juventus arriva in prestito Mancini

Tommaso Mancini torna in Veneto, è cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, per vestire la maglia della Virtus Verona. Il classe 2004 infatti giocherà in prestito con la maglia dei rossoblù di Fresco come comunicato dai due club interessati.

La nota della Virtus Verona

La Virtus Verona comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con contratto fino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive di Tommaso Mancini, attaccante di proprietà della Juventus Football Club.

Classe 2004, originario di Vicenza, Mancini è un centravanti moderno e fisicamente imponente, dotato di una struttura importante (190 cm di altezza) che gli consente di essere un punto di riferimento nel reparto offensivo. Forte nel gioco aereo, abile nel proteggere palla e nel lavoro di sponda per i compagni, si distingue anche per un buon senso della posizione e una crescita tecnica costante. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, ha debuttato in Serie B con la maglia biancorossa, collezionando 13 presenze tra il 2021 e il 2022. Nell’estate del 2022 è stato acquistato dalla Juventus, con cui ha militato per tre stagioni nella formazione Next Gen in Serie C, mettendosi in luce come uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico italiano.

Con l’arrivo di Mancini, la Virtus Verona si assicura un profilo giovane ma già esperto del campionato, con grandi margini di crescita e voglia di dimostrare il proprio valore".

La nota della Juventus

Tommaso Mancini giocherà la stagione 2025/26 indossando la maglia della Virtus Verona, squadra che milita nel Girone A di Serie C: è ufficiale il passaggio in prestito dell’attaccante classe 2004 alla squadra veneta fino al 30 giugno 2026.

Arrivato in bianconero nell’estate del 2022, Mancini nelle ultime tre stagioni ha raccolto complessivamente 50 presenze con 14 reti con l’Under 20 e 29 partite giocate e tre gol con la Juventus Next Gen, oltre a ricevere la prima convocazione in Prima Squadra nell’autunno del 2023".