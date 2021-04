Romano e il futuro della Viterbese: "L’anno prossimo sarà ancora più passionale e ricco di soddisfazioni"

vedi letture

Con la sconfitta incassata domenica contro il Catanzaro si è chiusa la stagione della Viterbese. I playoff sono ora matematicamente irraggiungibili e così il presidente del club laziale Marco Arturo Romano ha voluto condividere il proprio pensiero attraverso Facebook: "Ieri (domenica per chi legge, ndr) una sconfitta onorevole... Non posso rimproverare nulla alla nostra giovane Viterbese. Comunque è stata una giornata meravigliosa per me, per gli apprezzamenti che ho ricevuto dai tifosi e da tutta la città. Il progetto Viterbese è mio, dei tifosi, dei collaboratori tutti, è un progetto che l’anno prossimo sarà ancora più passionale e ricco di soddisfazioni".