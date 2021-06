Serie C, altre 4 promosse dalla LND: festa per Gozzano, Montevarchi, Campobasso e Taranto

Alla vigilia del 33° turno di campionato in Serie D al Gozzano nel Girone A, al Montevarchi nel Girone E, al Campobasso nel Girone F e al Taranto nel Girone A bastava un risultato positivo per festeggiare la promozione in Serie C. Quanto necessario è arrivato grazie al pareggio dei primi in casa dell’Imperia, alla vittoria dei secondi per 2-0 sul campo della Sangiovannese, al successo in casa del Rieti dei molisani e alla vittoria dei pugliesi per 3-2 contro il Lavello. Così tutte e tre possono dare il via ai festeggiamenti.