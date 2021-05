Serie C, andata playout salvezza: le designazioni arbitrali per le gare di sabato 15/5

Attraverso il sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per le gare di andata dei playout salvezza in Serie C in programma sabato 15 maggio. Eccole:

Alma Juventus Fano-Imolese

Arbitro: Fabio Natilla di Molfetta

Assistenti: Mauro Dell'Olio di Molfetta-Veronica Vettorel di Latina

IV° Ufficiale: Valerio Maranesi di Ciampino

Bisceglie-Paganese

Arbitro: Mario Vigile di Cosenza

Assistenti: Andrea Niedda di Ozieri-Gianluca D'Elia di Ozieri

IV° Ufficiale: Ermanno Feliciani di Teramo

Ravenna-Legnago Salus

Arbitro: Marco D'Ascanio di Ancona

Assistenti: Giuseppe Centrone di Molfetta-Roberto Allocco di Bra

IV° Ufficiale: Claudio Petrella di Viterbo