Serie C, Catanzaro-Viterbese riprenderà il 27/01. Disposte le date di cinque recuperi

vedi letture

Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto dell’interruzione della gara Catanzaro-Viterbese della 18 a giornata di andata del Campionato di Serie C decretata dall’arbitro al 6° minuto del secondo tempo sul risultato di 0-0, come riportato nel Com. Uff. n.251/DIV del 12.01.2021, per impraticabilità del terreno di gioco - insufficiente visibilità - causa nebbia; dispone che la prosecuzione della gara Catanzaro-Viterbese, venga effettuata nella data e con l’orario di seguito riportato:

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021

GIRONE C - 18 a GIORNATA DI ANDATA

CATANZARO - VITERBESE Ore 15.00

La Lega dispone che le sotto indicate gare, a suo tempo non disputate, vengano recuperate nelle date e con gli orari di seguito riportati:

11a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021

GIRONE C

BISCEGLIE - CASERTANA Ore 15.00

16a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021

GIRONE B

MATELICA - CARPI Ore 15.00

18a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021

GIRONE A

ALESSANDRIA - COMO Ore 15.00

17a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021

GIRONE B

CARPI - FERALPISALÒ Ore 15.00

GIRONE C

JUVE STABIA - CASERTANA Ore 15.00