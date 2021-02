Serie C, disposto un minuto di silenzio su tutti i campi in memoria di Maurizio Mattei

La Lega Pro col Presidente Francesco Ghirelli, i Vicepresidenti Marcel Vulpis e Luigi Ludovici, il Segretario Generale Emanuele Paolucci, il Direttivo e i club si stringono al dolore della famiglia e del mondo arbitrale per la scomparsa di Maurizio Mattei. ”Maurizio Mattei era un vero maestro. Ha unito passione per il calcio ad una grande competenza- lo ricorda Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- ed ha percorso tappe di rilievo anche per la nostra C”.

La Lega Pro, in occasione di tutte le gare in programma nel prossimo turno di campionato, ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento per commemorare l’ex designatore arbitrale Can C, arbitro e dirigente sportivo Maurizio Mattei.