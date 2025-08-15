Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Un Cobra che può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Chi è Zakaria Aboukhlal, l'ultimo colpo del Torino

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:30Serie A
di Simone Bernabei

In casa Torino ci sono grandi aspettative per il rendimento che potrà avere Zakaria Aboukhlal, talentuoso attaccante esterno prelevato dal Tolosa. L'operazione è stata conclusa su base definitiva, col club granata che ha messo in conto un investimento da quasi 10 milioni di euro considerando anche i bonus. Col marocchino che ha poi firmato un contratto valido fino al 2029.

Alta qualità nei piedi e nel tocco di palla magico, il giocatore ha incantato con le sue giocate sia in Olanda che in Francia, è soprannominato il Cobra vista la sua iconica esultanza dopo i gol. In termini numerici può migliorare dal punto di vista realizzativo, ma la sua qualità non si discute. E a questa aggiunge una buona duttilità che gli permette di interpretare praticamente tutti i ruoli del reparto offensivo.

Aboukhlal è nato a Rotterdam, in Olanda, il 18 febbraio 2000. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Willem II e PSV Eindhoven, ha esordito in prima squadra il 12 maggio 2019 in occasione della gara di Eredivisie contro l'AZ Alkmaar. Nell'agosto 2019 è stato acquistato proprio all'AZ Alkmaar, formazione con cui ha giocato per tre anni e ha collezionato 90 presenze, 12 reti e un assist tra campionato e coppe. Durante questa esperienza ha preso parte anche a Conference League ed Europa League. Nelle ultime tre stagioni si è trasferito in Francia, al Tolosa: in totale 83 match, 25 gol e 9 assist, ma soprattutto la conquista della Coppa di Francia nel 2023. Per lui, che nelle selezioni giovanili ha vestito la maglia dell'Olanda, 22 presenze e 3 gol con la nazionale del Marocco.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
