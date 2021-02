Mondo arbitrale in lutto: morti Mattei e Beschin

Il mondo arbitrale perde due esponenti del passato recente. È scomparso Maurizio Mattei, ex dirigente di primo livello della sezione di Macerata. Aveva 78 anni ed era ricoverato al Covid center di Civitanova. La sua carriera cominciò nel 1963 e, negli anni, diresse 82 partite in Serie C, 113 in Serie B e 125 in Serie A, dove esordì nel 1976. Poi fu dirigente fino alle massime cariche: prima vice di Gonella e Casarin alla Can C e alla Can A, poi designatore della D, della C e dal 2005 di A e B. Concluse la sua carriera come osservatore degli arbitri Uefa. Insieme a Claudio Pieri è stato uno degli ultimi talent scout del mondo arbitrale italiano. La Lega Pro ha disposto un minuto di silenzio in suo ricordo su tutti i campi.

Per un improvviso malore, infine, è scomparso all'età di 67 anni Gianni Beschin, veneto della sezione di Legnago: si era trasferito in Calabria dove era stato anche dirigente del Cosenza.