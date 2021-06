Serie C, giudice sportivo della finale playoff di andata: fermato Della Latta del Padova

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 14 giugno 2021, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 13 GIUGNO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DELLA LATTA SIMONE (PADOVA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRUCCINI MIRKO (ALESSANDRIA)

GIORNO FRANCESCO (ALESSANDRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GAZZI ALESSANDRO CARLO (ALESSANDRIA)