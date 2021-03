Serie C, i risultati delle 17:30: trionfano Padova e Ternana. Al Gubbio il derby umbro

vedi letture

Vittorie tonde, seppur arrivate in maniera diversa per le capilista del Girone B e C. Nel primo il Padova batte con un netto 4-0 la Ferlapisalò trascinata dal solito Ronaldo, autore di una doppietta e mantiene la vetta nonostante la vittoria del Sudtirol, che allunga la propria striscia positiva, sul Modena. Cade nel derby invece il Perugia battuto per 3-2 dal Gubbio che aggancia così l’ultima piazza per i play off. Uomo del match il centrale difensovo Signorini autore della doppietta del sorpasso, il Grifo era andato in vantaggio con Murano, prima che Pellegrini chiudesse la pratica a tre dalla fine. Inutile il gol di Anfella nel recupero. Solo 0-0 nella sfida salvezza fra Imolese e Legnago con un punto che non fa felice nessuno pur muovendo la classifica. Pari anche per il Cesena che in casa si fa rimontare due gol da un Matelica in grande spolvero nell'ultimo periodo.

Quattro gol li segna anche la Ternana che però fatica non poco contro il Teramo in una gara che si accende nella ripresa. Falletti apre le danze al 47°, ma nell’arco di due minuti i padroni di casa prima pareggiano con Santore e poi sorpassano gli umbri con Ferreira. Tre minuti dopo arriva però il pari dei rossoverdi con Partipilo che dà il via alla rimonta concretizzata da Furlan al 62° e chiusa definitivamente ancora da Falletti al 72°. La squadra di Lucarelli sale così a +12 sull’Avellino secondo in classifica.

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Livorno-Grosseto 2-2 (30' Sicurella, 66' Braken, 75' Dubickas, 92' Scaffidi)

Giana Erminio-Lucchese 4-3 (37' e 48' Meucci, 42' Zugaro, 59' Bianchi, 63' Ruocco, 81' Perna, 95' D'Ausilio)

Pro Patria-Pontedera 0-3 (32' Stanzani, 65' Semprini, 78' Magrassi)

Pro Sesto-Pro Vercelli 0-0

ORE 20:30

Como-AlbinoLeffe

GIOVEDI' 18 MARZO

ORE 15:00

Alessandria-Renate

ORE 17:30

Novara-Piacenza

Rinviate per Covid-19

Olbia-Carrarese

Pistoiese-Juventus U23

Pergolettese-Lecco

GIRONE B

GIA' GIOCATE

Fermana-Triestina 2-2 (2' Urbinati 44' Neglia, 73' Gomez, 83' Sarno)

Fano-Arezzo 0-1 (16' [rig.] Cutolo)

ORE 17:30

Cesena-Matelica 2-2 (8’ Bortolussi, 23’ Caturano, 41’ Volpicelli, 75’ Franchi)

Gubbio-Perugia 3-2 (4’ Murano, 69’, 74’ Signorini, 87’ Pellegrini, 90’ Angella)

Imolese-Legnago 0-0

Padova-Feralpisalò 4-0 (8’ Chiricò, 27’, 79’ Ronaldo, 66’ Della Latta, )

Sudtirol-Modena 2-0 (11° Voltan, 22° Casiraghi)

ORE 20:30

Mantova-VirtusVecomp Verona

Carpi-Vis Pesaro

Rinviate per Covid-19

Sambenedettese-Ravenna

GIRONE C

GIA' GIOCATE

Vibonese-Monopoli 0-0

Turris-Catania 1-0 (18' Longo)

Bari-Casertana 1-1 (25' D'Ursi, 46' Carillo)

Bisceglie-Paganese 0-0 (25' Squillace)

Virtus Francavilla-Foggia 0-1 (84' Gavazzi)

Viterbese-Juve Stabia 0-1 (32' Marotta)

ORE 17:30

Teramo-Ternana 2-4 (47’, 72° Falletti, 51’ Santoro, 53’ Ferreira, 56’ Partipilo, 62’ Furlan)

ORE 20:30

Avellino-Potenza

Rinviata al 24 marzo: Cavese-Catanzaro

Riposa: Palermo